من حلم شراء ماكينة سلك مواعين لأكبر المصنعين للحديد.. قصة نجاح مجاهد نصار

قال مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدراة نصار جروب، انه بدأ مشروعة بالعمل في ورشة أبيه بعد وفاته، مشيرا الي انه عام 1986 بدأ في تصنيع سلك الرباط للتسليح .



وأشار خلال برنامج « على مسئوليتي»،المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عقب الانتهاء من الدراسة اتفق هو وصديقه فتحي اللو في العمل سويا في الورشة، وبدا مشوار الكفاح حتى شراء مصنع 650 مترا .

واكد نصار، أن المشروع بدأ بمكينة واحدة بلدي لصنيع سلك المواعين، ثم انطلقنا من عام 1986 وتوالت المكينات الي ان صحنا اكبلا مصنع في الشرق الأوسط.



ونوه نصار، أنه كان يغطي السوق المحلي حتى عام 2000، الي ان تم تصدير اول كونتر الي بلجيكا وكان قيمتها 16 ألف دولار .