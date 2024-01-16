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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجاهد نصار: الرئيس السيسي حريص على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية

مجاهد نصار
مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن هناك دعما من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الصناعة قاطرة تقدم الأمم والنهوض بها.

أضاف مجاهد نصار، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أشاد بإنتاج مصانعنا، مبينا أن الرئيس السيسي أكد خلال تفقده منتجات المصنع في أحد الافتتاحات الرئاسية أن هذه منتجات مصرية، وطالب بدعمها.

ونوه مجاهد نصار، تصريحاته، بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي، حريص على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية.

 

وأختتم مجاهد نصار،  أن مصر تشهد طفرة تنموية كبيرة بمختلف المجالات.

 

 

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الصناعة المصرية النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب برنامج على مسئوليتي

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