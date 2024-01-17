عمر مجاهد نصار: نصدر ستيل فايبر لأمريكا وأوروبا

قال عمر مجاهد نصار، عضو مجلس ادارة نصار جروب، ان حجم تصدير منتجات نصار جروب لأمريكا يصل الي 5 ملايين دولار.

أضاف نصار، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، ان احد منتجاتهم هي «ستيل فايبر»، والذي يوفر بنسبة كبير في استخدام الحديد في الإنشاءات، كما انه يمنع تشقق الارضيات.

ونوه نصار، أن الشركة تصدر شهريا للعديد من الدول في العالم عن طريق الوكلاء، مرددا: «نصدر ستيل فايبر لأمريكا وأوروبا».



واشار نصار، أن والدة كن حريصا على ان يعمل في الورشة والمصنع معه وكأنه عامل عادي، من مسح المكن وركوب الكارلك ونقل البضائع، ليستيطع ان يعرف الصناعة عن قرب.



أضاف نصار، انه كان يظن ان هذا قسوة من والده ولكنه اكشف بعد تجربة ان هذه التجربة اثقلت معرفته بصناعة الحديد، علي الرغم من أنه سافر للدراسة بالخارج؟.

ونوه نصار، أن مصانعهم تنتج ما يقرب من 30 منتجا بخامات على أعلى مستوى وبمواصفات عالمية ويتم تصديرها في جميع بلاد العالم.