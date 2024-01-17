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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تطورات الحالة الصحية لـ فادي خفاجة بعد انقلاب سيارته.. خاص

صدى البلد

علم صدى البلد من مصادر خاصة نقل الفنان فادى خفاجة إلى أحد المستشفيات الشهيرة بمدينة نصر وإصابته بارتجاج فى المخ وكسور فى أماكن متفرقة فى الجسد نتيجة انقلاب سيارته.   

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وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

الفنانة منة جلال  كشفت  عن تعرض الفنان فادى خفاجة لحادث سير مروع أدى لانقلاب سيارته أثناء ظهوره في لايف على تيك توك.

 

وكتبت منة جلال: “يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادى خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت به وتليفونه فصل”.

يذكر ان أثار الفنان فادي خفاجة، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما ظهر في مقطع فيديو عبر منصة الـ تيك توك، في حالة انهيار وشكوى، فما قصته وماذا قال؟…

قصة فيديو فادي خفاجة عبر تيك توك

ظهر الفنان فادي خفاجة، في بث مباشر عبر منصة الـ تيك توك، في مقطع فيديو يتلفظ خلاله بألفاظ نابية بينما كان في حالة انهيار شاكيًا من قلة فرص العمل المعروضة عليه، وهو الأمر الذي اضطره لدخول عالم التيك توك للحصول على هدايا وكسب أموال من خلال الفيديوهات القصيرة عبر تلك المنصة.

وأثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الفنان الشاب فادي خفاجة، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسم مستخدمو السوشيال ميديا بين متعاطفين معه وبين غاضبين منه لانضمامه إلى عالم التيك توك، خاصة أنه ظهر خلال مقطع الفيديو يتلفظ بألفاظ خارجة ويهاجم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وقال خلال البث المباشر: 

«أنا تعبان وضيعت عمري كله في المعهد العالي للفنون المسرحية، أنا متخرج بتقدير جيد جدًا، ومن حقي أشتغل وأمثل، لو العبد لله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة مين يشتغل، أنا واثق في نفسي جدًا».

وعبَّر خلال مقطع الفيديو عن استيائه الشديد من عدم حصوله على أدوار فنية في الأفلام والمسلسلات، حيث لا توجد عروض فنية يتم عرضها عليه في الوقت الحالي، موجهًا رسالة هجومية ضد المخرجين ومنتجي الوسط الفني، لافتًا إلى أنه اتجه لعمل جولات خاصة بكسب الأموال عبر تيك توك، بسبب عدم عرض الأعمال الفنية والدرامية عليه، وأنه لا يعمل ويجلس في المنزل.

 

 

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تطورات الحالة الصحية لـ فادي خفاجة بعد انقلاب سيارته.. خاص

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