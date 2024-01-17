الهند تجري محادثات دبلوماسية مع إيران وسط هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أفادت تقارير أن الهند تجري مناقشات مع إيران لمعالجة الوضع المتصاعد في البحر الأحمر، حيث تشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن هجمات على السفن. وبحسب معلومات حصلت عليها رويترز فإن المحادثات الدبلوماسية تجري في إطار جهود الهند لحماية مصدريها من تداعيات هذه الهجمات.

كشف مصدر لم يكشف عنه أن الهند اتخذت إجراءات مختلفة، بما في ذلك تعزيز المراقبة في المنطقة من قبل وزارة الدفاع ومتابعة المفاوضات الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية. والهدف الأساسي هو التخفيف من تأثير هجمات السفن على المصدرين الهنود وضمان التدفق المستمر للائتمان، خاصة وأن الشحنات تواجه تأخيرات وزيادة تكاليف العبور.

وشدد المصدر على النهج الشامل الذي اتخذته الهند، قائلاً: "لقد قامت وزارة الدفاع بتحسين المراقبة [في المنطقة]، وتتفاوض وزارة الشؤون الخارجية دبلوماسياً حول هذا الأمر بشكل جيد للغاية".

يُشار إلى المحادثات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار في إيران، والتي عقدت يوم الاثنين، على أنها جهد دبلوماسي رئيسي لمعالجة الوضع في البحر الأحمر. وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل المناقشات، فمن الواضح أن المحادثات تطرقت إلى التحديات التي تفرضها هجمات الحوثيين والتداعيات الأوسع على الأمن والتجارة الإقليميين.

تأتي هذه الخطوة في وقت حرج يواجه فيه الشحن في البحر الأحمر مخاطر متزايدة بسبب زيادة أنشطة الحوثيين. ومن خلال الانخراط في مبادرات دبلوماسية مع إيران، تهدف الهند إلى تأمين مصالح مصدريها والحفاظ على تدفق ائتماني ثابت، مع الاعتراف بالآثار المالية المترتبة على تأخير الشحنات وارتفاع تكاليف العبور.