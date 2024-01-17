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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"أشجار لا تظلل العاشقين".. رواية جديدة لـ نرمين نحمد الله في معرض الكتاب

صدى البلد

صدر حديثا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع، رواية "أشجار لا تظلل العاشقين" للكاتبة نرمين نحمد الله، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والمقرر إقامته في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

تدور أحداث الرواية حول قصر نعمان الكرملاوي المليء بالحكايات والأسرار. ما بين زوجة ابنه الحزينة التي تخشى على نفسها وعلى ابنها من ظلمه وبطشه. والزوجة الشابة ذات الماضي التعيس. والأخت التي لا تملك خيارًا في الحياة والعشيقة التي تكون مصدر قلق للجميع. نساء بيت الكرملاوي جميعهن يعانون من شيء ما وجميعهن مذنبات في شيء!.

روايا دراما إنسانية واجتماعية. تبدأ الحكاية بالتعرف على امرأة حامل تدعى "أرجوان" تحادث زوجها "أدم الكرملاوي" بعدما نصحها بالهرب بعيدًأ من شيء لا نعلمه بعد. وخلال رحلة الهرب يحاول الأب قتلها لسبب ستكشفه الأحداث لكن تنقذها امرأة تظهر من العدم فجأة. وبعد 6 سنوات تكون تلك المرأة في منزل عائلة "الكرملاوي" الذي يبدو كل شيء فيه قاسيًا جدًا.

الجدير بالذكر أن نرمين نحمد الله، كاتبة وطبيبة صيدلانية مصرية، مواليد 1982. نُشر لها عدة روايات إلكترونية أبرزها "ماسة وشيطان"، "جارية في ثياب ملكية"، "قيود ناعمة"، "عانقت الشمس الجليد"، "مرايا الخريف"، و"تعاويذ عمران".

يشار إلى أن الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل  النرويج كضيفة شرف لنسخة هذا العام.

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