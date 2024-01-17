عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف يكون القرآن عربيا مبينا وبه كلمات أعجمية؟ واعظ بالأزهر يجيب

ما المقصود بقوله
ما المقصود بقوله تعالى: «قرآنًا عربيًّا»؟

كيف يكون القرآن عربيا مبينا، وبه كلمات أعجمية كثيرة، من فارسية، وآشورية، وسريانية، وعبرية، ويونانية، ومصرية، وحبشية، وغيرها؟ سؤال أجاب عنه وعظ الأزهر الشريف من خلال شبهات وردود حول القرآن الكريم من خلال بيان قوله تعالى: «قرآنًا عربيًّا».

كيف يكون القرآن عربيا مبينا وبه كلمات أعجمية كثيرة؟

وتساءل البعض كيف يكون القرآن عربيا مبينا، وبه كلمات أعجمية كثيرة، من فارسية، وآشورية، وسريانية، وعبرية، ويونانية، ومصرية، وحبشية، وغيرها؟، ليوضح الدكتور محمود سليمان أحمد الواعظ بالأزهر الشريف، التالي:

١- إن كل ما في القرآن من كلمات غير عربية الأصل إنما هي كلمات مفردات، أسماء- أعلام- أشخاص أو صفات.

٢- إن القرآن يخلو تمامًا من تراكيب غير عربية، فليس فيه جملة واحدة إسمية، أو فعلية من غير اللغة العربية

٣- إن وجود مفردات أجنبية فى أي لغة سواء كانت اللغة العربية أو غير العربية لا يخرج تلك اللغة عن أصالتها، ومن المعروف أن الأسماء لا تترجم إلى اللغة التي تستعملها حتى الآن.

٤- إن هذه المفردات غير العربية التى وردت فى القرآن الكريم، وإن لم تكن عربية في أصل الوضع اللغوي فهي عربية باستعمال العرب لها قبل عصر نزول القرآن وفيه، وكانت سائغة ومستعملة بكثرة في اللسان العربي قبيل نزول القرآن، وبهذا الاستعمال فارقت أصلها غير العربي، وعُدَّتْ عربية نطقًا واستعمالًا وخطًّا.

ما المقصود بقوله تعالى «فاتبعوني يحببكم الله».. وكيف تكون عبادتي مقبولة؟

المقصود من الصعود في قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾.. الإفتاء توضحه

كيف يكون القرآن عربيا مبينا وبه كلمات أعجمية كثيرة؟

يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى بسورة يوسف: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2)»: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها ، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس; فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض ، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان ، فكمل من كل الوجوه.

ويشير السعدي في تفسيره الآية ومن بيانه وإيضاحه: أنه أنزله باللسان العربي، أشرف الألسنة، وأبينها، [المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة ] وكل هذا الإيضاح والتبيين { لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ْ} أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه، وأوامره ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها، أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه، و{ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ْ}أي: تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية، على أذهانكم،. فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل.

القرآن عربيا كيف يكون القرآن عربيا مبينا وبه كلمات أعجمية كثيرة وعظ الأزهر الشريف شبهات وردود قريش وجدت أربع كلمات غير عربية في القرآن الكريم كلمات أعجمية في القرآن الكريم الألفاظ الأعجمية في القرآن كلمات عبرية في القران كلمات فارسية في القرآن كلمات غير عربية في اللغة العربية هل كلمة قرآن عربية كيف يكون القرآن عربيا مبينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

موضوعات متعلقة

من هم أصحاب السبت وأين مكانهم الآن؟ خالد الجندي يجيب

هل صحف إبراهيم وموسى موجودة في اللوح المحفوظ|ومعنى تحريفها؟ علي جمعة يجيب

الصيام في شهر رجب.. حكمه وفضله وهل يكون بدعة؟

متى أول أيام شهر شعبان 2024 ؟.. موعده وأعماله المستجابة

متى يبدأ صيام 27 رجب.. وهل يجوز بنية إحياء ذكرى الإسراء والمعراج؟

5 كلمات تحصنك من الموت المفاجئ .. رددها في أقل من دقيقة

كيف تعين نفسك على الطاعة في شهر رجب؟.. 8 أمور ابدأ بها طريق العودة

كيف تحصد 700 حسنة في أقل من دقيقة؟.. أزهري يجيب

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين محامين

الجماهير تزين حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بإستاد القاهرة |شاهد

سيراميكا كليوباترا يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة بالفوز على الإسماعيلي

حزن في البدرشين بعد مصرع 3 غرقا بترعة المريوطية .. صور

وظائف للمهندسين.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن التفاصيل

احذر التعامل الخاطئ مع الدولار .. غرامة 5 ملايين جنيه في انتظارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ