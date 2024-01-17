عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من هم أصحاب السبت وأين مكانهم الآن؟ خالد الجندي يجيب

أصحاب السبت
أصحاب السبت

من هم أصحاب السبت؟ سؤال أجاب عنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث قال إن أصحاب السبت هم أهالي قرية من قرى بني إسرائيل، لافتا إلى أن القرية مكانها تحديدا الآن مختلف عليه لكن المتفق عليه أنها كانت قرية تطل على البحر ويعيش سكانها على صيد السمك.

 

خالد الجندي يكشف سبب تسمية السمك بالحيتان في القرآن 

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن السمك كان يطلق عليه اسم «الحيتان» وهو اسم متعارف عليه لدى أغلبية المدن الساحلية، لافتا إلى أن أهالي رشيد في مصر لازالوا يطلقون اسم حيتان على الأسماك.

وأشار إلى الآية بسورة الكهف، فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، والتي كان يقصد بها أنهم نسوا سمكتهم. 
 

قصة أصحاب السبت

ورد في آيات الله -تعالى عن أصحاب السبت أنها قرية من قرى بني إسرائيل كان يعمل أهلها في صيد السمك، امتحنهم الله -تعالى- فلا تخرج الحيتان لشاطئ البحر على نظر الرائي طيلة أيام الأسبوع، أما يوم السبت يمتلئ شاطئ البحر بالحيتان، حتى أنه يُمسك مسك اليد، وكان الله قد حرّم عليهم العمل في يوم السبت.. واحتال بعضهم فقاموا بوضع الشباك في البحر لتحمل الأسماك في يوم السبت، فيقوموا بجمع ما أخذته الشباك من الحيتان في يوم الأحد؛ فاستنكر عليهم فريق من القرية، وحرّموا ما فعلوه، وفريق آخر لم ينه العصاة ولم يوافقوهم، ولما أصروا على موقفهم، خرج من كره ذلك من القرية، وأنزل الله العذاب على أهل القرية من خلال مسخ شبانهم إلى قردة، وشيوخهم إلى خنازير.

بث مباشر.. قراءة سورة الكهف اليوم الجمعة من مسجد الحسين

فوائد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. احرص عليها قبل الفجر

وردت قصة أصحاب السبت في عدة سور من القرآن الكريم؛ كسورة البقرة والنساء، وكان التفصيل في القصة في سورة الأعراف التي ذكرت القصة من بدايتها إلى نهايتها، مع موقف أهل السبت، مما فعلوا والعاقبة التي حلت بهم. قال الله -تعالى-: (وَاسأَلهُم عَنِ القَريَةِ الَّتي كانَت حاضِرَةَ البَحرِ إِذ يَعدونَ فِي السَّبتِ إِذ تَأتيهِم حيتانُهُم يَومَ سَبتِهِم شُرَّعًا وَيَومَ لا يَسبِتونَ لا تَأتيهِم كَذلِكَ نَبلوهُم بِما كانوا يَفسُقونَ* وَإِذ قالَت أُمَّةٌ مِنهُم لِمَ تَعِظونَ قَومًا اللَّـهُ مُهلِكُهُم أَو مُعَذِّبُهُم عَذابًا شَديدًا قالوا مَعذِرَةً إِلى رَبِّكُم وَلَعَلَّهُم يَتَّقونَ* فَلَمّا نَسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجَينَا الَّذينَ يَنهَونَ عَنِ السّوءِ وَأَخَذنَا الَّذينَ ظَلَموا بِعَذابٍ بَئيسٍ بِما كانوا يَفسُقونَ* فَلَمّا عَتَوا عَن ما نُهوا عَنهُ قُلنا لَهُم كونوا قِرَدَةً خاسِئينَ).

أصحاب السبت خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية تسمية السمك بالحيتان لعلهم يفقهون سبب تسمية السمك بالحيتان في القرآن بني إسرائيل سورة الكهف قصة أصحاب السبت من هم أصحاب السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

موضوعات متعلقة

هل صحف إبراهيم وموسى موجودة في اللوح المحفوظ|ومعنى تحريفها؟ علي جمعة يجيب

الصيام في شهر رجب.. حكمه وفضله وهل يكون بدعة؟

متى أول أيام شهر شعبان 2024 ؟.. موعده وأعماله المستجابة

متى يبدأ صيام 27 رجب.. وهل يجوز بنية إحياء ذكرى الإسراء والمعراج؟

5 كلمات تحصنك من الموت المفاجئ .. رددها في أقل من دقيقة

كيف تعين نفسك على الطاعة في شهر رجب؟.. 8 أمور ابدأ بها طريق العودة

كيف تحصد 700 حسنة في أقل من دقيقة؟.. أزهري يجيب

صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعا.. رددها بيقين الآن

ترشيحاتنا

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي.. راجع إجاباتك

نتنياهو يدرس ضم لابيد وليبرمان إلى الحكومة ومجلس الحرب الإسرائيلي

3.5 مليون يورو | مودريتش يكسب نزاعا قضائيا ضد الضرائب الإسبانية

إقبال على الشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار الفترة القادمة |فيديو

حصل من 3 شهور.. مفاجأة مدوية حول طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بشرى لأصحاب الأعمال.. حل المنازعات الضريبية مع المصلحة في هذا الوقت| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

جمبسوت جريء.. رانيا منصور تثير إعجاب الجمهور بملابسها| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ