عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل صحف إبراهيم وموسى موجودة في اللوح المحفوظ|ومعنى تحريفها؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

هل صحف إبراهيم وموسى موجودتان في اللوح المحفوظ ومعنى تحريفهما؟سؤال يشغل ذهن الكثيرين ونجيب عنه من خلال ما ذكره الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

هل صحف إبراهيم وموسى موجودتان في اللوح المحفوظ ومعنى تحريفهما؟

وقال علي جمعة في بيانه هل صحف إبراهيم وموسى موجودتان في اللوح المحفوظ؟: المسلم يؤمن بأن الله أنزل على إبراهيم عليه السلام صحفًا، وكذلك أنزل على موسى عليه السلام التوراة وألقى إليه الألواح، وأنزل على داود عليه السلام الزبور، وأنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل، ولا يكذب باسم كتاب أنزله على أحد الأنبياء ولا يصدقه، طالما أنه لم يرد في شرعنا الشريف نبأه، ولا يعتقد أن الله قد حفظ هذه الكتب وأن فيها تشريعًا يصلح للمسلمين؛ وذلك لأمرين، الأول : أن هذه الكتب لم يذكر الله لنا حفظها حتى الآن، بل ذكر ربنا أن بني إسرائيل حرفوها لا سيما أن الكتب المذكورة كلها قبل القرآن كانت في بني إسرائيل.

قال تعالى عن بني إسرائيل : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾، وقال تعالى عنهم كذلك : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾، ويقول سبحانه مخاطبًا للمؤمنين : ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾.

أستاذ تفسير يكشف حقيقة دخول إسرائيليات على كتب تفسير القرآن

أبو عاصي: اعتبار تفاسير القرآن نصوص مقدسة أزمة خطيرة

الثاني : أنها حتى إن كانت موجودة وباقية بغير تحريف، فإن القرآن يهيمن عليها وينسخ العمل بها، قال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾، قال تعالى : ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾، وقال سبحانه عن القرآن ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾، وقوله تعالى : ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

وشدد الدكتور علي جمعة أنه مما سبق نخلص أن المسلم يؤمن بالكتب السماوية إجمالًا، ويؤمن تفصيلًا بما ذكر منها في مصادر شرعنا الشريف إيمان تصديق بإنزال هذه الكتب على هؤلاء الأنبياء، ولكن لا يتبعها للأسباب السالفة، أما القرآن فيؤمن به ويتبعه؛ لأنه كلمة الله الأخيرة للبشرية، فلا ناسخ له، ولذا فالمسلم يعتمده مصدرا للهداية، وشفاء لما في الصدور، وحجابا من الغواية والغاويين، قال تعالى : ﴿ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾. وقال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾. وقال جل ذكره : ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾.

صحف إبراهيم وموسى هل صحف إبراهيم وموسى موجودتان في اللوح المحفوظ الدكتور علي جمعة التوراة الزبور القرآن الكتب السماوية بني إسرائيل عيسى عليه السلام الإنجيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

موضوعات متعلقة

الصيام في شهر رجب.. حكمه وفضله وهل يكون بدعة؟

متى أول أيام شهر شعبان 2024 ؟.. موعده وأعماله المستجابة

متى يبدأ صيام 27 رجب.. وهل يجوز بنية إحياء ذكرى الإسراء والمعراج؟

5 كلمات تحصنك من الموت المفاجئ .. رددها في أقل من دقيقة

كيف تعين نفسك على الطاعة في شهر رجب؟.. 8 أمور ابدأ بها طريق العودة

كيف تحصد 700 حسنة في أقل من دقيقة؟.. أزهري يجيب

صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعا.. رددها بيقين الآن

3 أعمال تبيض بها صحيفتك في شهر رجب يغفلها الكثيرون

ترشيحاتنا

لاعب ناميبيا السابق بعد الفوز على تونس: مباراتنا مع جنوب أفريقيا «ديربي»

حمولتها 82 ألف طن.. الحكومة : تسلمنا أحدث سفن الصب الجاف وادى العريش

الاتحاد الأفريقي يعلن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتسوية الصراع في السودان

المنتهية تأشيراتهم.. قرار عاجل من السعودية يخص الوافدين إلى المملكة

شاومينج كان في انتظارها| انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. وسؤال “خيال” يثير الجدل

مفاجأة فى أسعار الذهب والدولار.. وصول كبيرة منسقى الأمم المتحدة لمعبر رفح.. ومؤتمر سامح شكرى ووزير خارجية اليونان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الزوجة السابعة| صور 6 زيجات سابقة لحسين فهمي.. شاهد

متخانقين من فترة.. سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| صور

لوك جديد .. نسرين طافش تستعرض جمالها بفيديو| شاهد

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

فيديو

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

نجم الزمالك يتحدث عن فيريرا وشيكابالا ومعلول وزيزو .. قال إيه ؟ «فيديوجراف»

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ