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أبو عاصي: اعتبار تفاسير القرآن نصوص مقدسة أزمة خطيرة

صدى البلد

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن تفاسير القرآن الكريم مع توالي العصور أصبحت نصا مقدسا لدى المسلمين، وهذه تعتبر أزمة خطيرة للغاية.

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وقال محمد سالم في حواره في برنامج “ الشاهد” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" إذ قررنا نقد أحد النصوص للمفسرين السابقين ستجد أن عقلية الإنسان أو حتى الطالب الصغير أو الباحث ينظر أنك تنقد النص المقدس وليس الموازي للقرآن الكريم".

 

وأوضح محمد سالم ": ""هؤلاء المفسرون كتبوا لزمنهم وثقافتهم، فهذه تفاسير ناتجة عن ثقافة عصر، والمشكلة الحقيقية أننا نجعل القرآن تابعا للمفسر الذي قاله وليس متبوعا، فهناك قضايا حين أقرأها في كتب التفسير اعتقد أنها لما تكن مقبولة في عصرهم".

 

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