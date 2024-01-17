أستاذ تفسير: الإرهاب الفكري يساوي بالسلاح

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الذين تسللوا للأزهر ينتمون للتيار السلفي الذي ينظر بعين واحدة للمسألة وأن الراجح فيها أمرًا واحدًا.

وأضاف، خلال حوار ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يشغله هو فرض الرأي السلفي على المجتمع، مؤكدًا أن لدينا مشكلة خطيرة هي أن الإرهاب الفكري يساوي الإرهاب بالسلاح، وهذا ما حدث في قطاع كبير جدا من القطاع الأزهري.

وأكد أن الثقافة لم تعد كما السابق فكانوا يقرأون لطه حسين و العقاد والزيات، وكان بعض هذه الكتب في الدراسة بكتب الأدب والتاريخ والبعض اجتهادات شخصية لزيادة المعارف، مشيرًا إلى أن أحد أساتذته عندما طلب منه أن ينصحه بكتب تحسن من جاذبية أسلوبه نصحة بالقراءة لطه حسين، وقرأ له العديد من الروايات ومنها الأيام، لان الثقافة وقتها كانت مفتوحة وكات طبيعة المجتمع ثقافية منفتحة.