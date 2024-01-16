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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني رمزي يحارب الإرهاب في "بدون مقابل" |خاص

هانى رمزى
هانى رمزى

يواصل الفنان هانى رمزى تصوير دوره فى مسلسل “بدون مقابل” الذى يقوم ببطولته ومن المقرر أن يعرض فى رمضان القادم. 

وقال المؤلف حسام موسى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، “صورنا عددًا من المشاهد حيث بدأ المخرج جمال عبد الحميد بالديكور الرئيسى للعمل، والذى يجمع بين هانى رمزى وداليا البحيري، كما يقوم بتصوير ديكور فيلا الفنان عمرو عبد الجليل ووفاء عامر”. 

وأضاف حسام موسى “المسلسل تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول ضابط مخابرات يحارب الإرهاب، ويشهد عددًا من المشاهد الأكشن الصعبة، والتى أتمنى أن تخرج بشكل لائق”. 

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هانى رمزى 

وكان تعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم  دراما رمضان المقبل والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع. الدراما المصرية.

وقال هاني رمزي خلال لقاء تلفزيوني: في أفلامي هتلاقي جزء تراجيدي وسط الكوميديا؛ لأني في النهاية بقول إني ممثل مش كوميديان بس، وأقدر أقدم كذا لون والفترة اللي فاتت اتعرض عليا أعمال كوميدية مش راضي عنها ومرضيتش واعتذرت وقولت لا، وأنا مبضحكش ازاي الجمهور هيضحك، وفي الآخر سلمت نمر ونغير جلد ونعمل تراجيدي وإن شاء الله يعجب الناس.

ويشارك فى بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب هاني رمزي الفنانة داليا البحيري ، ومن إخراج جمال عبد الحميد . 

الفنان هانى رمزى المخرج جمال عبد الحميد هاني رمزي وداليا البحيري داليا البحيري هاني رمزي

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