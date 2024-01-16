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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الاتحاد الأوروبي يضع قيادي حماس يحيى السنوار على قائمة الإرهاب

يحيى السنوار
يحيى السنوار

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن وضع يحيى السنوار القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بقطاع غزة، على قائمة الإرهاب.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر موقعة الرسمي: "قرر المجلس اليوم إضافة حيى السنوار الزعيم السياسي لحركة حماس إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب". 

وأضاف المجلس في بيانه: "يأتي هذا القرار كجزء من رد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي تشكله حركة حماس وهجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023".

وأوضح المجلس أنه بعد إدراج السنوار في قائمة الإرهاب، سيخضع لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما يحظر أيضًا على دول الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات التي تترتب على وضع يحيى السنوار على قائمة الإرهاب، ستكون فعالة بداية من اليوم.

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