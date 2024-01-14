بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، إنه يمكن اغتيال يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، عاجلا أم آجلا، ولكن يجب إعادة الرهائن إلى ديارهم الآن.

وأضاف لابيد، في تجمع بتل أبيب بمناسبة مرور 100 يوم على 7 أكتوبر: “يمكننا اغتيال يحيى السنوار [زعيم حماس في غزة] في فبراير أيضا، سنقتله عاجلا أم آجلا. يجب إعادة الرهائن إلى ديارهم الآن”.

وأوضح أن “هدف إعادة الرهائن إلى إسرائيل له نفس أهمية هدف الإطاحة بحماس، لكن عودة الرهائن هدف أكثر إلحاحا”.

ولفت لابيد، إلى أن “المعارضة ستدعم كل خطوة وكل صفقة.. لن ندعي أننا كنا سنبرم صفقة أفضل، لن نكذب عليكم، إذا أعادتهم الحكومة إلى الوطن.. ستحصل على أوسع دعم ممكن منا”.