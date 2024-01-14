عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

يحيى السنوار
يحيى السنوار

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، إنه يمكن اغتيال يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، عاجلا أم آجلا، ولكن يجب إعادة الرهائن إلى ديارهم الآن.

وأضاف لابيد، في تجمع بتل أبيب بمناسبة مرور 100 يوم على 7 أكتوبر: “يمكننا اغتيال يحيى السنوار [زعيم حماس في غزة] في فبراير أيضا، سنقتله عاجلا أم آجلا. يجب إعادة الرهائن إلى ديارهم الآن”.

وأوضح أن “هدف إعادة الرهائن إلى إسرائيل له نفس أهمية هدف الإطاحة بحماس، لكن عودة الرهائن هدف أكثر إلحاحا”.

خسائر إسرائيل مؤلمة.. رئيس الموساد السابق يكشف سبب رفض يحيى السنوار للتفاوض

إسرائيل تزعم معرفة مكان يحيي السنوار.. ولهذا السبب لم تهاجمه

ولفت لابيد، إلى أن “المعارضة ستدعم كل خطوة وكل صفقة.. لن ندعي أننا كنا سنبرم صفقة أفضل، لن نكذب عليكم، إذا أعادتهم الحكومة إلى الوطن.. ستحصل على أوسع دعم ممكن منا”.

حماس غزة يحيى السنوار السنوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

موضوعات متعلقة

بسبب الانتخابات الأمريكية.. فرنسا: 2024 عاما حاسما بالنسبة لأوروبا

انهيار معدل تأييد بايدن لأدنى مستوى لأي رئيس أمريكي بالسنوات الـ15 الماضية

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الصراع مع الحوثيين

إسرائيل تطالب سكان المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان إخلاء منازلهم

قصف أمريكي بريطاني يستهدف موقعا عسكريا للحوثيين شمالي محافظة الحديدة اليمنية

إثبات فشل نتنياهو.. عودة الحياة في غزة تثير الغضب بـ إسرائيل

مسيّرات تركية تقصف مواقع عدة في شمال شرق سوريا

كتائب القسام توجه ضربة قوية لـ جيش الاحتلال في خان يونس

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يرد على خطاب حسن نصرالله بشأن الحرب ضد إسرائيل

هاتريك فينيسيوس| ريال مدريد يضرب برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالشوط الأول

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

الزوجة الجبارة| سيدة تقطع شريك حياتها لأشـ.لاء في بدر و6 قرارات من النيابة

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ