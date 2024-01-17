أستاذ تفسير: ما يحدث في تفسير القرآن الآن هو نقل فقط

قال الدكتور محمد سالم، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر: "نحن نتعامل في الوقت الحالي مع القرآن الكريم الآن بالقدر الذي يستحقه ويليق به من الجانب الظاهري، من حيث التلاوة وإتقان الحروف وتعلم التجويد والإصغاء إليه، لكن من حيث التدبر الذي أمرنا الله به فنحن للأسف بعيدين للغاية عن تدبر القرآن الكريم".

وأوضح "أبو عاصي"، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لدينا أزمة أيضًا مع فهم مقاصد القرآن وفهم علوم القرآن، وإذ درسناها في المستوى الأكاديمي تكون تقليدية للغاية، فالدراسة المتواجدة في كتب التراث هي دون إمعان للفكر أوالنظر فيما يستجد من قضايا".

وواصل: "التفسير الخاص بالقرآن حاليًا هو عبارة عن نقل وتحليل لما ذكر قديما سواء كان صوابا أم خطأ، ونحن في حاجة ضرورية إلى تفسير جديد للقرآن الكريم".