بيان عاجل من هولندا بشأن حرق القرآن الكريم

قال رئيس بلدية مدينة أرنهيم الهولندية، أحمد ماركوش، تعليقا على تصرفات زعيم حركة بيجيدا المناهضة للإسلام، إدوين فاجنسفيلد، إن حرق القرآن الكريم ليس محظورا في هولندا.

وحسب صحيفة “دي تليجراف” الهولندية، قال ماركوش، إن ذلك يندرج ضمن حق التظاهر.

وأضاف: “حرق القرآن ليس محظورًا في هولندا، وبالتالي يندرج ضمن الحق في التظاهر. بغض النظر عن مدى اعتراض الرأي أو الإجراء، فإن الشيء الصحيح الذي يجب على رئيس البلدية فعله في مثل هذه الحالة هو اتباع القانون”.

وأوضح أن فاجنسفيلد حصل على الإذن بالإجراء. وبحسب رئيس البلدية، لا يوجد أساس قانوني للحظر.