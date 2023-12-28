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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هولندا تعلن الاستعداد لـ الحرب ضد روسيا

الجيش الهولندي
الجيش الهولندي

قال القائد العام للقوات المسلحة الهولندية، مارتن فيجنين، اليوم الخميس، إن هولندا تحتاج إلى تجنيد عدة آلاف من المتطوعين كل عام، استعدادا لنزاع لحرب محتملة مع روسيا.

وحسب صحيفة “دي تليجراف” الهولندية، قال فيجنين: "يجب على مجتمعنا أن يستعد للحرب مع روسيا.. ومن أجل التعامل مع مثل هذا الصراع، هناك حاجة إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين للسماح للجيش بمواصلة العمل”.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونجرين، إنه يجب على الدول في أوروبا تعزيز قواتها المسلحة لتكون ”جاهزة للمعركة”.

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وكتبت أولونجرين، عبر منصة “إكس” بعد مؤتمر أمني في برلين، “كان الاتحاد الأوروبي دائما مشروع سلام… لقد تم خوض الحروب بالقرب من الوطن، على سبيل المثال في البلقان، ولكن لم يتم خوضها داخل الاتحاد… بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، فإن العضوية هي مكافأة ووعد بالسلام والاستقرار”.

وأضافت أنه “من أجل أن يستمر هذا، تحتاج أوروبا إلى التحرك الآن، أي إعادة تعلم الردع”.

روسيا هولندا

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