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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: اجتماع سري حول صيغة زيلينسكي للسلام بمشاركة دول غربية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه قبل 10 أيام عُقد اجتماع سري حول ما يسمى بـ”صيغة السلام” التي طرحها فولوديمير زيلينسكي، وشاركت فيها دول غربية وبعض دول الجنوب العالمي.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع قناة “روسيا-24”، أنه “لم تشارك جميع دول الأغلبية العالمية في هذا الاجتماع، بل رفض بعضها الدعوة.. لكن الأمر حدث في سرية تامة، ولم يتم الإبلاغ عن أي شيء عنه في أي مكان، ولم تحدث أي تسريبات".

وأوضح أن “حلفاء روسيا المقربين والأشخاص ذوي التفكير المماثل الذين شاركوا في هذا الاجتماع لم يعدوا أحدا بإخفاء أي أسرار عنا بشأن قضية لها علاقة بروسيا".

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وعقب الاجتماع، اتفقت الأطراف على الاجتماع مرة أخرى في يناير، وفي فبراير لعقد "قمة عالمية بأكملها حيث سيتم الموافقة على "صيغة زيلينسكي".

زيلينسكي وزير الخارجية الروسي لافروف روسيا

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