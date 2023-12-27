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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أمريكا ستدعم الصراع الأوكراني بأي وسيلة طوال عام 2024

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم الصراع الأوكراني بأي وسيلة طوال عام 2024.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا في مقابلة مع إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تمويل أوكرانيا في عام 2024: “(الولايات المتحدة) ستبذل قصارى جهدها لإبقاء هذا الموضوع (الصراع) قائما طوال عام 2024”.

وأضافت "إذا نجحوا في انتزاع الأموال من دافعي الضرائب، سيفعلون ذلك؛ وإذا فشلوا فسوف يحفزون نظام كييف على ارتكاب أعمال فظيعة، من أجل إظهار النشاط في هذا الاتجاه، ومن الممكن أن يستخدموا أي طريقة.. أي طريقة".

ولفتت "زاخاروفا": “وبالطبع سيكون هناك عرض إعلامي وسياسي كبير، لا نهاية له، وإلا فسيتعين عليهم الاعتراف بأن هذا المشروع قد انهار”.

وتابعت قولها "وبالنسبة للديمقراطيين، فلأولئك الذين يتجهون الآن إلى الدورة الانتخابية، سيكون هذا بمثابة "الموت"، ولذلك فإنهم سيستغلون هذا المشروع بشكل أو بآخر، بغض النظر عن مصير الأوكرانيين وأوكرانيا وغيرهما.. إنهم بحاجة إلى استمرار ذلك خلال عام 2024".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية الولايات المتحدة الامريكية ماريا زاخاروفا الصراع الأوكراني أوكرانيا

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