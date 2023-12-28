عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني: أوروبا لا تعرف كيف تخوض الحروب

صدى البلد

في توبيخ صارخ، انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أوروبا لعدم قدرتها على زيادة إنتاج الأسلحة بشكل فعال، مشيراً إلى أن القارة "لا تعرف كيف تخوض الحروب". وتأتي تصريحات كوليبا في منعطف حرج حيث لا يظهر الصراع بين أوكرانيا وروسيا أي علامات على التراجع، مع تزايد المخاوف بشأن تضاؤل إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

 

وفقا لما نشرته التليجراف، سلط كوليبا الضوء على تأخر أوروبا في توسيع إنتاج الأسلحة، مشيراً إلى أن المناقشات بين الدول الأوروبية استغرقت الكثير من الوقت، مما أدى إلى نقص الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا. استنفدت الولايات المتحدة، في حزمة التمويل النهائية البالغة 250 مليون دولار، ما تبقى من مساعداتها العسكرية المتاحة لأوكرانيا دون موافقة أخرى من الكونجرس.

 

تمثل انتقادات وزير الخارجية الأوكراني الأقوى حتى الآن من جانب كييف فيما يتعلق بفشل أوروبا في فتح خطوط إنتاج جديدة لمواجهة تحديات إمداد أوكرانيا، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي. وانخفضت شحنات الأسلحة في الأشهر الأخيرة، مما زاد من الضغط على القدرات الدفاعية في كييف.

 

وقد باءت محاولات الاتحاد الأوروبي لزيادة إنتاج قذائف المدفعية عيار 155 ملم، بهدف إيصال مليون طلقة إلى أوكرانيا بحلول شهر مارس، بالفشل. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت المجر حق النقض ضد حزمة مساعدات مقترحة بقيمة 55 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر.

أعرب كوليبا عن قلقه ليس فقط بشأن وتيرة تطوير الصناعات الدفاعية ولكن أيضًا بشأن وصول أنواع جديدة من الأسلحة. وقارن الوضع في روسيا، حيث صناعة الدفاع مملوكة للحكومة وتعمل في ظل حكم استبدادي، بالوضع في أوروبا، حيث يشكل توسيع نطاق إنتاج التكنولوجيا تحديا كبيرا.

 

ورغم اعترافه بالميزة التكنولوجية التي تتمتع بها أوروبا، أكد كوليبا على أن هذه الميزة لن تكون كافية دون تغيير الوضع. وحذر من أن روسيا يمكن أن تتفوق على أوروبا في الإنتاج العسكري إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

بقضية رشوة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات

التفاصيل الكاملة لإنتقال عمر كمال للأهلي

ترشيحاتنا

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج بعد ابتزاز مرضاه في عيادته

كارثة على النظام الاقتصادي.. قرار أمريكي وشيك يهدد بتدمير الدولار

كتائب القسام تسقط طائرة استطلاع إسرائيلية في تل الزعتر

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

تحويلات مرورية تزامنا مع إنشاء كوبري مشاة بمحور الشهيد في القاهرة

أقوي من تصور حماس .. جانتس: إسرائيل مستعدة للمرحلة التالية من الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ