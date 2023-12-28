ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يستعد لحزم عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ليتم توسيع نظام القيود الحالي ومراجعته لمنع التحايل عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية "لقد وافقنا حاليا في بروكسل على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات وستتبعها حزم جديدة." مضيفا: "هذا يعني أنه سيتم توسيع نظام العقوبات وتحسينه، وسيتم تحديد وكبح احتمالات الالتفاف على الإجراءات التقييدية"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء الألماني في المؤتمر الصحفي إن "نظام العقوبات ضد روسيا، من وجهة نظر الحكومة الألمانية، فعال للغاية" مشيرا إلى أنه "من الصحيح أيضا أن روسيا وجدت مستفيدين آخرين من نفطها لكن هذا ليس سببا للتخلي عن الإجراءات".

وفي 18 ديسمبر، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا.