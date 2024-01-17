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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ تفسير يكشف حقيقة دخول إسرائيليات على كتب تفسير القرآن

صدى البلد

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر: "هناك أقوال في كتب التفسير تعترض على حصول الذكر على ضعف نصيب الأنثى في الميراث، ويفسر بذلك أن حواء في الجنة كانت تمتلك ثلاث حبات من القمح، وأعطت سيدنا آدم حبة وتناولت حبة وأخفت الحبة الثالثة، فعاقبها الله بنقيض قصدها وأعطى الذكر نصيبها مرتين، وهذا كلام غير منطقى تماما". 

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وأوضح أبو عاصي، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هذه التفاسير عبارة عن إسرائيليات دخلت على كتب تفسير القرآن الكريم، ويتم تدريس هذه الأفكار غير المنطقية في جامعة الأزهر في مادة اسمها الدخيل، ما يعني الدخيل على كتب التفسير، وهذه مادة مهمة للغاية ولا تأخذ المساحة التي تستحقها".

 

وتابع: "المشكلة تأتي من نوعين، ثقافة عصر رسخها بعض أدعياء العلم، ونجد ذلك داخل بعض المساجد الآن حين نقرأ تفاسير للقرآن لا يتقبلها أي منطق، ويمكن أن يتم قراءة هذه التفاسير ولكن يجب أن يكون القارئ عالما ويستطيع أن يميز الغث من الثمين".

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