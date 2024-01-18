طارق فهمي: أتوقع أن يكون هناك قضايا أخرى تلاحق إسرائيل بالأمم المتحدة|فيديو

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل أول مرة تمثل أماما محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنه يتوقع أن يكون هناك قضايا أخرى تلاحق إسرائيل في الامم المتحدة.

إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي انشأت بقرار



وأضاف طارق فهمي خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي انشأت بقرار، وهو قرار 181، الصادر لعام 1947، و الذي يتضمن إعلان دولتين على الأرض الدولة اليهودية "إسرائيل"، و دولة عربية لم تنشأ.



وتابع:"وبالتالي إذا لحقت إسرائيل بإعتبارها دولة انشأت من الأمم المتحدة، ستصبح إذا لم تلتزم بالنصوص، سوف تلاحق بأنها ليست عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، و يتم توقيف أو تجميد العضوية"