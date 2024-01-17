الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية: متفائل رغم اضطرابات الشحن في البحر الأحمر

في ضوء الاضطرابات الأخيرة في البحر الأحمر، يظل سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة لوجستية متعددة الجنسيات، متفائلاً، مشيراً إلى أنه لا يتوقع تأثيراً طويل الأمد على الشحن في المنطقة. ونصحت خطوط الشحن مئات السفن التجارية بتجنب البحر الأحمر بسبب الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون.

في حديثه لـ سكاي نيوز البريطانية، أقر "بن سليم" بأن الموانئ في البحر الأحمر كانت بالفعل تتصارع مع تداعيات الأحداث الأخيرة.. لكنه أشار إلى أنه على الرغم من التحديات، إلا أن بعض الخطوط الملاحية لا تزال تعمل.

وعلق "بن سليم" على قضايا الشحن الحالية قائلاً: "لا يمكن ذلك، فهو يؤثر على الجميع". "لقد شهدنا الأزمات مرات عديدة، تأتي وتذهب. إنها لا تبقى. لا شيء يبقى".