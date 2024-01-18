كاميرون يحض إيران على وقف تسليح ميليشيا الحوثي في اليمن‎

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، يوم الأربعاء، إيران إلى وقف دعمها لميليشيات الحوثي في اليمن واستخدام نفوذها لمنع المزيد من التهديدات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع كاميرون بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في المنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيان للخارجية البريطانية.

وأضاف البيان أن كاميرون ندد بالهجمات التي وقعت في أربيل بالعراق وأودت بحياة المواطن البريطاني العراقي كرم ميخائيل، موضحاً أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر "غير قانونية وغير مقبولة".

وكتب كامرون على حسابه بمنصة "إكس" لاحقاً: "يجب على إيران أن تتوقف عن تزويد الحوثيين بأسلحة ومعلومات استخبارية وأن تستخدم نفوذها لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".

وأضاف: "يجب على إيران أيضاً أن تتوقف عن استخدام الوضع الإقليمي كغطاء للتصرف بشكل متهور وانتهاك سيادة الآخرين. لقد أوضحت ذلك لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أكد يوم الاثنين أن كل الأهداف المخطط لها قد دُمّرت في الضربات التي قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ضد الحوثيين في اليمن بعد سلسلة استهدافات لسفن تجارية في البحر الأحمر على خلفية الحرب في قطاع غزة.