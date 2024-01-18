تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين يوجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

نقلة نوعية في التبادل التجاري بين الدول رافقها تبادل بالعملات المحلية، حيث تتجه دول عديدة منها البرازيل وإيران وإندونيسيا وروسيا والصين والهند ومصر وتركيا وغيرها من الدول إلى التخلي عن الدولار في التجارة العالمية، ويعتبر هذا إشارة واضحة أن هذا التطور بداية نهاية الهيمنة المالية الأمريكية.

الدول والتخلي عن الدولار

التعامل بالعملة المحلية

وتقلص الدولة المصرية الاعتماد على الدولار الأمريكي بوصفه عملة رئيسية في الاستيراد وتبادل العملات المحلية مع الشركاء التجاريين الدوليين، مثل روسيا والصين والهند وتركيا.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، على مواصلة توسعات الاستثمارات الصينية في مصر.

وقال السفير الصيني في تصريحات لـ "العربية "، الاستثمارات الصينية شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة ونحن ندعم السوق المصري، ونشجع الشركات الصينية على المجيء للقاهرة لبحث فرص الاستثمار والتعاون.

وأضاف أن هناك جهود مضنية يبذلها الجانب الصيني لتعزيز الاستثمارات في عدد من المشاريع الاستراتيجية في مصر، ونؤكد على الاستمرارية في مشاريع رئيسية صينية رئيسية مثل منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان والقطار الخفيف، بالإضافة إلى التعاون الجديد مع مصر في الطاقة الجديدة والفضاء والطيران والتقنيات الزراعية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والصحة".

وتابع: نحن الآن نتعامل مع مصر بالعملات المحلية فضلا عن التيسيرات الكبيرة التي نقدمها للجانب المصري، واعتقد أن انضمام مصر لـ "بريكس" يساهم بشكل كبير في حل تكل المشكلات، مؤكدا أن الحكومة الصينية تسعى حاليا لتعزيز استيراد المزيد من المنتجات الزراعية من السوق المصري".

وأشار إلى أن أعداد السياح الصينين في تزايد مستمر لمصر، لافتا إلى تضاعف عدد السائحين عن فترة ما قبل الجائحة نتيجة جهود الحكومة في تشجيعهم لزيادة مصر، مضيفا أن هناك 20 رحلة ذهاب وإياب أسبوعيا بين البلدين.

واختتم قائلا إن الصين ستكون الشريك الاستراتيجي الموثوق في مسيرة مصر نحو التنمية والنهضة، وتأكيدا على تصريحات وزيرا الخارجية الصيني والمصري على بدء عصر ذهبي جديد بين البلدين بعد مرور 10 سنوات على إقامة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

السفير الصيني بالقاهرة

اعتماد الدول على عملات أخرى

وبحسب آخر احصائية للسفارة عن حجم الاستثمارات، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الصينية في مصر من 500 مليون دولار إلى مليار و500 مليون دولار، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100% خلال العشر السنوات الماضية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في الفترة نفسها.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن العالم تنبه إلى وجود أزمة بسبب الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب الدولار لذلك تخلت عنه في التبادل التجاري بين الدول.

وأشار معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن هناك محاولات تتزعمها دول الصين وروسيا منذ فترة لإسقاط دور الدولار الأمريكي كرائد في التجارة العالمية، ويعود السبب لرغبة الدولتين في إضعاف هيمنة الولايات المتحدة على العالم سياسيًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا.

وتابع: سنرى في الفترة القادمة اعتماد الدول على عملات أخرى بدلا من الدولار الأمريكي.

وأوضح أن ما يحدث من تكاتف الدول جانبا إلى جانب يشكل قلقًا على الدولار، تحديدًا في حال اتفقت دول مجموعة بريكس لمثل هذه الاتفاقيات الثنائية فيما يخص التجارة البينية.

وجدير بالذكر أن "مجموعة البريكس" بدأت رحلة التخلي عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية العالمية، وبذلك يكون أول مسمار قد دق في نعش العملة الأمريكية.

أحمد معطي

كسر هيمنة العملة الأمريكية

وتحركت دول كثيرة لكسر هيمنة العملة الأمريكية على التعاملات التجارية العالمية، فهناك اتفاقيات دولية بين العديد من الدول لبدء التبادل التجاري بالعملات المحلية لتلك الدول، إذ اتفقت الصين والبرازيل على تبادل العملات المحلية لهما بدلا من استخدام الدولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين 150 مليار دولار.

واتفقت روسيا والصين على أن يكون التبادل التجاري بينهما بالروبل واليوان بدلًا من الدولار، بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من شركائهما التجاريين على مستوى العالم على التبادل التجاري بالعملات المحلية لهذه الدول.

كما اتفاقت روسيا وإيران لتطوير عملة مشفرة مدعومة بالذهب بديلة عن الدولار، بالإضافة إلى اتفاق آخر بين روسيا والهند للتخلي عن الدولار في شراء النفط الروسي.

وفي وقت سابق، كان أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر، أن الدولة قررت دراسة تسوية المعاملات التجارية مع الصين والهند وكذلك روسيا بالعملات المحلية بدلًا من الدولار الأمريكي.

وذكر الوزير أن هذا الإجراء يدعم زيادة التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول الهامة.