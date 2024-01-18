وزير خارجية السودان الأسبق: الجيش يقاوم متمردين يرتكبون جرائم لا تمت للإنسانية بصلة

أكد الدكتور السماني وسيلة، وزير خارجية السودان الأسبق، أن الجيش السوداني به كافة الأطياف السياسية، مشيرا إلى أن الجيش السوداني يقاوم تمرد ميليشا ترتكب جرائم لا تمت للإنسانية بصلة.

وقال السماني وسيلة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن مسئولية الجيش حماية الوطن والمواطن، ضد هجمات الدعم السريع.

وتابع وزير خارجية السودان الأسبق، أن هناك جهات لا ترغب في خروج الدعم السريع من المشهد السياسي السوداني، مؤكدا أن التوتر في البحر الأحمر أحد روافد الأزمة السودانية.

الشأن الداخلي السوداني

وأشار السماني وسيلة إلى أن الايجاد تمادت في التدخل في الشأن الداخلي السوداني

