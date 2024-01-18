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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رسميا .. طلاق أمير طعيمة وزوجته جيني كمال

صدى البلد

أعلنت المطربة المعتزلة جيني كمال انفصالها رسميا عن الشاعر والسيناريست أمير طعيمة وذلك بعد فترة من الانفصال خلال الفترة الماضية.

 

وكتبت "چيني" عبر «فيس بوك» : «تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقي أمير طعيمة والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير ،الحمد لله».

 

وكانت جيني كمال وأمير طعيمة أعلنا منذ أشهر عن حالة انفصالهم بسبب مشاكل وقعت بينهما أعلنت اليوم الخميس جيني أن طلاقهما رسميا بعد رحلة زواج استمرت لسنوات طويلة.

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تراجعت المطربة المعتزلة جيني طليقة الشاعر أمير طعيمة عن الاتهامات التى قامت بتوجيهها للفنان أكرم حسني وقدمت له اعتذار على الملأ من خلال صفحتها الشخصية على الفيس بوك.

وكتبت جني قائلة: #أعتذار_واجب_ صديقي العزيز أكرم- ألتمس منك خالص الاعتذار ، لقد تسرعت في آمر شديد الخصوصية بالنسبة لي وأقحمتك فيما لا يعنيك بقصد أو بدون، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . [ الأعراف: 23]، ومن واجباتي وضميري وقبل أي شئ

واعترف: لقد وقعت في فخ عظيم ويلام المرء علي أفعاله وأشهد الله إنني الآن ليس في قلبي تجاهك غير المحبة والتقدير والاحترام وأمنياتي لك بالتوفيق في ذريتك ومالك وجسدك.

اكرم حسني الشاعر امير طعيمة الطلاق الرسمي المطربة المعتزلة جيني

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رسميا .. طلاق أمير طعيمة وزوجته جيني كمال

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