3 مفاجآت في طلاق ياسمين عبد العزيز.. والشيخ خالد الجمل يقلب السحر على الساحر

قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

هل نبوءة العَرافة بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أنواع الغيب؟ تسببت إحدى العَرافات التي ادعت أن طلاق ياسمين وأحمد العوضي سيكون في عام 2024، في جدل كبير، خاصة بعد وقوع الطلاق بالفعل بين الفنانين الكبيرين، فأرجع البعض أن العَرافة تُسخر الجن لهذه الأعمال، ووقف البعض مذهولاً مما حدث، ولكن الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، حسم الجدل قبل انتشار الأخبار التي تؤكد أن الطلاق وقع منذ 3 أشهر، مؤكدًا في تصريحه لـ«صدى البلد»، أن العَرافة علمت ذلك عن طريق الغيب النسبي.

وأوضح الشيخ خالد الجمل، المقصود بالغيب النسبي، فهو ما غاب عن بعض الخلق علمه، وعلمه بعضهم، فهذا إنما يسمى غيبا بالنسبة للجاهل به الذي لا يعلمه، وليس بغيب للذي يعلمه، فما أخفيته في بيتي ـ مثلا ـ هو معلوم بالنسبة لي، لكنه غيب بالنسبة لغيري، ممن لم يعلم به، وما يحدث في مكان آخر، لم أطلع أنا عليه، هو غيب بالنسبة لي، لكنه ليس غيبا بالنسبة لمن كان حاضرًا في ذلك المكان، منبهاً على أن العَرافة التي تنبأت بالطلاق كانت تعلم مثلاً من أحد المُقربين للفنانين بأنه تم الطلاق بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وذلك صرحت به، مما ظن عامة الناس أنه علم خفي انفردت به العرافة، وهذا ليس صحيحاً.

ادعاءات عرافة طلاق ياسمين عبدالعزيز

وتابع الداعية الإسلامي: إن هذا ما قلته بالأمس وحتى قبل أن تنتشر بعض الأخبار التي تقول إن طلاق الفنان المشهور بزوجته لم يكن مفاجأة بل كان معلوماً لبعض المقربين منهم!، فبالاضافة للأدلة التي عرضتها عند إجابتي عن هل العرافة تعلم الغيب فعلا قلت أيضًا أن هذا الأمر وهو طلاق المشاهير قد يندرج تحت ما يعرف بالغيب النسبي وهو ما يكون في أغلب معاملاتنا اليومية وسمى بهذا الاسم لأنه قد يكون غيباً بالنسبة لغالبية الناس، ولكنه يكون معلومة لبعض منهم، ولذلك قد يستغل بعض ضعاف النفس ممن يخدعون الناس مثل تلك الأحداث ليزعمون قدرتهم على معرفة الغيب تحت مسميات مختلفة كأصحاب الورق المسمى بالتاروت أو قراءة الكف أو الفنجان أو العرافة وغير ذلك من أمور لاعلاقة لها بعلم أو قدرة خارقة أصلاً.

وضرب الشيخ خالد الجمل، بعض الأمثلة عن الغيب النسبي، قائلاً: «ذلك امتحانات الشهادات ونتائج الاختبارات وعدم السعادة في الحياة الزوجية والطلاق والزواج وغيرها من أمور قد يعلمها أصحابها أو أقرب المقربين لهم ولا يعرفها غيرهم لذلك يسمي بالغيب النسبي، ومعلوم أن من يستغلون تلك الأمور يتعبون لما هو أبعد من ذلك مُستغلين اقتناع بعض الناس بقدراتهم المزعومة غير الحقيقية في معرفتهم لـ«الغيب النسبي» وكأنه غيب مطلق -الذي لا يعلمه إلا الله-، فيقومون بالتلاعب بضحاياهم وإيهامهم بأنهم يعرفون باقي أسرارهم كالمهموم في حياته أو المحسود وغيرها من أمور يقولونها لضحاياهم، مما تكون عاملاً مشتركًا عند كل الناس، مستغلين احتياج ضحاياهم لمن يخفف عنهم المهم في حياتهم، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة في أيدي من يزعم أنه يعلم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله.

الشيخ خالد الجمل

المفاجأة الأولى في طلاق ياسمين عبد العزيز

كشف الناقد الفني إيهاب عبد العزيز، عن سبب مفاجئ وراء انفصال وطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، موضحًا أن السر في مسلسل ضرب نار.

وقال الناقد الفني إيهاب عبد العزيز في لقائه ببرنامج «صباح البلد»، مع الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد: «مسلسل ضرب نار اسمه محير لا يعبر عن بطل العمل أو البطلة، ويقال إنه كانت هناك مشاكل في الكواليس»، مضيفاً: «قد تكون الروح بينهما في المسلسل لم تكن قوية لذلك لم ينجح العمل، مثل نجاح مسلسل اللي مالوش كبير».

المفاجأة الثانية في الطلاق

علق الناقد الفني، أحمد السماحي، على طلاق الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، قائلاً: "خبر الطلاق لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، لأن الطلاق حدث منذ 3 أشهر، وكانوا متفقين إنهم هيعلنوا الخبر في وقت معين، الوقت المعين كان أمس"، مؤكدا: "خبر الطلاق لم يكن مفاجأة بالنسبة لي".

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "بعد شهور قليلة من الزواج، كان هناك شد وجذب، لاختلاف العادات والطباع بينهما، وظروف مرض ياسمين أجَّل الطلاق فترة، لأن أحمد العوضي وقف وقفة راجل جنب زوجته".

وواصل الناقد الفني، أحمد السماحي: "عندما تكون النجمة ميجا ستار، وتتزوج فنانا أقل منها في النجومية، تحدث خلافات دائما، وهذا على مدى تاريخ الفن المصري، دائما زيجات النجمات الكبيرات الأكثر شهرة، يكون الانفصال فيها نتيجة حتمية.

المفاجأة الأخيرة

كشف الناقد عماد يسرى، عن بعض أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وذلك فى مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة للإعلامية بسمة وهبة.

وأفاد عماد يسرى، بأن طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى كان متوقعاً وهو أمر لم اندهش له بالنسبة لى وأرى أن السبب فى هذا الأمر دخول فنانة أخرى.

وألمح عماد يسرى، دون الكشف عن هويتها، إلى أن «هذه الفنانة عملت مع أحمد العوضى فى عدد من الأعمال وهى السبب فنانة كبيرة دخلت حياتهما، وكان تم توجيه سؤال لياسمين عبد العزيز يوم 10 ديسمبر عن سبب عدم الإنجاب حتى الآن، وساعتها مكانش في إجابة واكتشفت ياسمين عبد العزيز بعدها إن في فنانة كبيرة بتهدد الحياة الزوجية».