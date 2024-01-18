عقوبة تنتظر فنانة مشهورة سبب طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي.. اعرف التفاصيل

أثار طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، جدلا كبيرا، وتساءل كثير عن سبب الانفصال الذي كشف عنه الناقد عماد يسرى مؤكداً أن الطلاق لم يكن صدفة بل هناك فنانة مشهورة تسببت في ذلك، ولذلك يقدم «صدى البلد» عقوبة الشرع لمن يخرب الأسرة ويسعى لطلاق الرجل من زوجته، حيث حرم الشرع الشريف السعي في تدمير الأسرة وجعل ذلك من كبائر الذنوب، فلا يجوز لأحد أن يتخذ وسيلة من الوسائل لتفريق امرأة عن زوجها وإلا فيكون قد ارتكب إثمًا كبيرًا وعليه أن يتوب منه».

حكم إفساد العلاقة بين الزوجين

وأكد الفقهاء، أن "إفساد العلاقة بين الزوج والزوجة وتحسين الطلاق إليها لتترك زوجها وتتزوج من غيره حرام شرعاً، بل من كبائر الذنوب"، مستدلين بما روي "عن أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ» أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن غريب، وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا" أخرجه أبو داود في سننه".



ومعنى "تخبيب زوجة الغير أي خداعها وإفسادها، أو تحسين الطلاق إليها ليتزوجها الشخص أو يزوجها غيره، وهو حرام شرعا، وقد عده العلماء من كبائر الذنوب، فقد قال الإمام العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي –رحمه الله- في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/42): (الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين، تخبيب المرأة على زوجها: أي إفسادها عليه، والزوج على زوجته، أخرج أحمد بسند صحيح، واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا".



وأورد أبو داود والنسائي: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدا عَلَى سَيِّدِهِ"، وابن حبان في صحيحه: "مَنْ خَبَّبَ عَبْدا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا"، ورواه بنحوه جماعة آخرون منهم أبو يعلى بسند صحيح، ومسلم وغيره: "إنَّ إبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْت كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْت شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْته حَتَّى فَرَّقْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ، أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ".



وورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن من فعل ذلك، ويؤيده الأحاديث التي ذكرتها.

فنانة سبب انفصال ياسمين والعوضي

كشف الناقد عماد يسرى، عن بعض أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وذلك فى مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة للإعلامية بسمة وهبة.

وأفاد عماد يسرى، بأن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى كان متوقعاً وهو أمر لم اندهش له بالنسبة لى وأرى أن السبب فى هذا الأمر دخول فنانة أخرى.

وألمح عماد يسرى، دون الكشف عن هويتها، إلى أن «هذه الفنانة عملت مع أحمد العوضى فى عدد من الأعمال وهى السبب فنانة كبيرة دخلت حياتهما، وكان تم توجيه سؤال لياسمين عبد العزيز يوم 10 ديسمبر عن سبب عدم الإنجاب حتى الآن، وساعتها مكانش في إجابة واكتشفت ياسمين عبد العزيز بعدها إن في فنانة كبيرة بتهدد الحياة الزوجية».