هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

أثار طلاق الفنانة ياسيمن عبد العزيز وأحمد العوضي، جدلاً كبيرًا خاصة بعدما تنبأت إحدى العَرافات بانفصال الفنانين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، في عام 2024، وهنا سؤال يطرح نفسه كيف تعلم العرافة موعد الانفصال أو الأحداث، وفي هذا السياق نكشف تفاصيل عدة عن سبب طلاق ياسيمن والعوضي، وحكم الشرع في التنجيم.

كيف حدثت النبوءة؟

قال الشيخ خالد الجمل، الدعية الإسلامي، إنه بعد انتشار أخبار طلاق أحد الأزواج طلاق الفنانة ياسيمن عبد العزيز وأحمد العوضي واهتمام كثير من الناس بهذا، ظهر من يزعم أن هناك عرافة تتنبأ وتعرف الغيب من هذه الأمور قبل أن تحدث علي حد وصفهم، لذلك وردًا على من يظن أن هناك مهنة تستند إلى علم أو تسمى عرافة وأنها قد تعلم ما سيحدث قبل أن يحدث، أتوجه ببعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة لنعرف الحقيقة.

وقال «الجمل»، في تصريح له، إن الغيب نوعان: مطلق لايعلمه إلا الله تعالى وهو ما يسميه الفقهاء بمفاتح الغيب، والثاني: غيب نسبي وهو ما قد يعلمه عبد من عباد الله وقد لا يعلمه كثير غيره من العباد، وهذا ما ينطبق على كثير من أمور حياتنا اليومية ومعاملاتنا ومعرفة هذا النوع لا تحتاج إلا معجزة زائفة أو قوة خارقة كما يظنون، والسؤال الآن: ترى هل طلاق أو زواج فنانة مشهورة من فنان مشهور يمكن أن تعتبره من الغيب المطلق أم النسبي؟.

وأجاب الداعية الإسلامي، قائلاً: إن الله تعالى يقول عن لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ» (الأعراف: 188)، فيا ترى هل من تزعم أنها كعرافة تعلم الغيب قد حازت ما لم يحزه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من علم للغيب المطلق (حاشَ لله)؟.



وتابع: يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث أن من زعم أنه عراف، يعلم الغيب فلقد أتى من الأفعال المنكرة التي نهى عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهيًا عظيمًا لحرمة ذلك فقد روى الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث الذي روي عن حفصة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتَى عرَّافًا فسأله عن شيء، فصدَّقه لم تُقْبَلْ له صلاةٌ أربعينَ يومًا» وفي رواية بلفظ «فلقد كفر بما أنزل على محمد» أى فلقد فعل كما يفعل من امتنع عن التصديق بوحدانية الله جل وعلا، ترى هب بعد ذلك يمكن أن تظن أن تلك الخرافات التي يسمون صاحبها عرافاً قد تكون صحيحة بناء علي معرفة دقيقة وصحيحة لغيب لايعلمه إلا الله؟.



واختتم: يقول سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «والله لو تهتكت الحُجُب.. ورأيت الجنة عن يميني والنار عن يسارى ما زاد ذلك في يقيني شيء» وكذلك المسلم صاحب العقيدة السليمة القوية، فهو لا يتأثر ولا يتنهار عقيدته في علم الله الواحد المطلق لمجرد أن أحد الأشخاص يجلس ليتنبأ بعشرات الأمور والتنبؤات طوال العام يطيح منها ما يطيح ثم يصدف في أمر أو اثنين لاسيما أنها أمور تتعلق بمشاهير أخبارهم تكون محل علم ومعرفة لكثير من الناس حتي قبل إعلانها.

فنانة سبب انفصال ياسمين والعوضي

كشف الناقد عماد يسرى عن بعض أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وذلك غى مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة للإعلامية بسمة وهبة.

وقال عماد يسرى: إن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى كان متوقعاً وهو أمر لم اندهش له بالنسبة لى وأرى أن السبب فى هذا الأمر دخول فنانة أخرى.

وأضاف عماد يسرى، دون الكشف عن هويتها، أن هذه الفنانة عملت مع أحمد العوضى فى عدد من الأعمال وهى السبب فنانة كبيرة دخلت حياتهما، وكان تم توجيه سؤال لياسمين عبد العزيز يوم 10 ديسمبر عن سبب عدم الإنجاب حتى الآن، وساعتها مكانش في إجابة واكتشفت ياسمين عبد العزيز بعدها إن في فنانة كبيرة بتهدد الحياة الزوجية".

كذب المنجمون ولو صدفوا

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مقولة «كذب المنجمون ولو صدفوا» ليست حديثًا نبويًا، وإن كان معناها صحيحًا.



وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن المنجم يدعي علم الغيب، وليس له تحقق من ذلك وإن وقع ما تنبأ به، فهو كاذب في ادعاء علمه وإن وقع شيء مما أخبر به.



وأضافت: ويعتمد المنجم على الشياطين واستراق السمع من السماء، والشياطين وإن تمكنت من استراق معلومة صحيحة؛ إلا أنها تخلط معها مائة كذبة، ولهذا فالمنجم الذي يتلقى منهم ذلك لا علم له بالصدق من الكذب، ولهذا فهو كاذب، وإن وقع شيء مما ادعى علمه به.





الإفادة

العَراف لا يعلم الغيب، لأن هناك شواهد كما ذكرها الناقد عماد يسرى تؤكد وجود خلافات بين ياسمين والعوضي، وبالطبع العراف علم ذلك لقربه من المشاهير، فيتوقع حدوث انفصال بسبب ما عنده من معلومة بوجود مشكلة ما.