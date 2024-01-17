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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين

نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز أن السبب وراء طلاقها من أحمد العوضي هو خيانته لها.

وكتبت ياسمين عبد العزيز فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: أشهد الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز وانفصالنا شىء قدري مش بأيدينا .
 

وكانت هناك أخبار قد انتشرت فى الساعات الماضية حول أسباب طلاق أحمد العوضي وياسمين، حيث ترددت أنباء عن خيانة أحمد العوضي لها وهو ما نفته ياسمين عبد العزيز جملة وتفصيلا

وتصدَّرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو من لقاء خبيرة الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف مع الإعلامي نيشان،التى توقعت فيه انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها، النجم أحمد العوضي.

 

وجاء خبر الانفصال بعد ظهورهما المبهج سويا في حفل توزيع جوائز وشوشة، حينما رفعت ياسمين عبد العزيز علم فلسطين، واحتفى بهم المتواجدين مع إبراز الرومانسية بينهما. سأل أحد المراسلين ياسمين عبد العزيز عن حقيقة انتظارها مولود جديد من أحمد العوضي “هل في نونو؟” مما أربكها بشكل كبير لكنه دافع عن الأمر وتسبب في إحراجها.

بعدها ظهر أحمد العوضي بمفرده في العرض الخاص لفيلمه الاسكندراني، وقال إن سبب غيابها هو مرضها الشديد، ولكنها واظبت على تشجيعه ونشر صور وفيديوهات له عبر حساباتها على السوشيال ميديا. 

كان مقرر أن يتواجد أحمد العوضي في مصر حاليا للاحتفال بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز لكنه تغيب بسبب انشغاله بالدعاية لفيلمه في دول الخليج. 

في رسالة غامضة كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها على السوشيال ميديا:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير". 


 

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى

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