ناقد يكشف سبب عدم حضور ياسمين عبد العزيز العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

كشف الناقد الفنى خالد شاهين سبب عدم حضور الفنانة ياسمين عبد العزيز العرض الخاص لفيلم الإسكندرانى بطولة الفنان أحمد العوضى ، قائلًا :" نجومية ياسمين كانت هتخطف الأنظار من نجوم الفيلم الأصليين " .



وقال“شاهين” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن أحمد العوضي الآن يواصل تصوير مسلسل “حق عرب” لعرضه ضمن دراما رمضان 2024.

فيلم البلدوزر

وتابع الناقد الفني خالد شاهين، أن أحمد العوضي لديه تعاقد على بطولة فيلم سينمائي مع المخرج طارق العريان، فيلم البلدوزر