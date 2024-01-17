برأت العوضي من الخيانة| تامر أمين: «وحش الكون اتطلقت.. ومفيش حب بيدوم»

علق الإعلامي تامر أمين على طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قائلا: "وحش الكون اتطلقت .. لا حب بيدوم ولا كره بيدوم".

وانتقد تامر أمين خلال برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة النهار، تناول خبر الطلاق بصورة غير خبرية فقط، قائلا: “الناس بدأت تكذب وتفتي وتوجه أسئلة لياسمين والعوضي”.

أسرار البيوت

تعجب تامر أمين، مما يفعله البعض تجاه طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، متسائلا: “ازاي تسمحوا لنفسكم تقتحموا البيوت وأسرارها؟”.

وأكد الإعلامي تامر أمين، أن ما يفعله البعض، أجبر الفنانة ياسمين عبد العزيز على كتابة منشور؛ لتبرئه العوضي من الخيانة، وكأنها في محكمة.