متخانقين من فترة.. سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| صور

آثار خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ،حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فأشتهر الثنائي بحبهم المتبادل، وأعمالهم المميزة سويا التي ينتظرها الجمهور كل عام.

سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وتداولت بعض الصحف، أن سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، هو مجموعة من الخلافات التي تحدث بينهم منذ فترة.

ولذلك لم تظهر الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال العرض الخاص لفيلم الفنان أحمد العوضي، وظهر ذلك من خلال هذه الصور.

وقال وقتها الفنانة أحمد العوضي، أن سبب غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز، هو إصابتها بوعكة صحية.

ولكن بعد مرور أيام، صرح الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز بخبر الطلاق.