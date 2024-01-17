بوزن زائد.. منة فضالي تثير الجدل في ظهورها الأخير | شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

وتألقت منة فضالي، مرتدية ليجن باللون الاسود مع جاكيت طويل باللون الاسود أيضا، ولكن ظهرت منة فضالي بوزن زائد قليلا عن المعتاد.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة فضالي، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت منة فضالي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور منة فضالي