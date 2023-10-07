دفن السحر وأعمال وقف الحال.. خالد الجمل يعلق على أمور تشغل بال الناس

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، إن من يظن أن السحر يؤثر على حياته فهو يعيش في الوهم، قائلا "مفيش حاجة اسمها حد يعملك عمل بوقف الحال كل ده كلام فاضي".

وأضاف الشيخ خالد الجمل، في فيديو لموقع صدى البلد، أن ما يروج عن دفن السحر في المقابر، لا علاقة له بما يتعرض له الإنسان في حياته، منوها أننا ننفي تأثير السحر ولا ننفي السحر نفسه.

وأشار إلى أن السحر موجود ومذكور في القرآن الكريم، مستشهدا بقول الله تعالى (قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ).

وأشار إلى أن السحر قديما كان له تأثير، والآن لم يعد له تأثير، منوها أن العصر الحالي أصبح هناك أدوية لعلاج السحر، وروي أن النبي الكريم سحر، والنبي نصح بقراءة المعوذتين عند الإصابة بالسحر.

ووجه الشيخ خالد الجمل، لكل من يدعون علم الغيب، وقراءة الفنجان وقراءة الكف، ومعرفة رزق الإنسان وموعد وفاته، أن يوضحوا قول الله تعالى (وَما تَدْرِي نَفْسٌ ماذَا تَكْسِبُ غَدًا وما تَدْري نَفْسٌ بأيّ أرضٍ تَمُوتُ).