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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبدالعزيز

ايتن عامر
ايتن عامر

علقت الفنانة آيتن عامر، على حديث الفنانة ياسمين عبد العزيز عن عدم خيانة أحمد العوضي لها طوال فترة زواجهما، وذلك بعد انفصالهما رسميا خلال الساعات الماضية.

وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام، "انتي ليه بتشرحي، واحنا مالنا، ومال السبب دي حاجة تخصكوا انتوا بس".

وأضافت آيتن عامر “ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير.. انتوا الإتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا”.

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استنكر نجوم الفن خبر انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي الذي أعلنته الفنانة عبر حسابها الرسمي.

وكتبت بدرية طلبة تعليقا على الخبر، “بعد الشر”، بينما علقت هاجر الشرنوبي "دا اكيد مقلب مستحيل"، فيما كتب حمو بيكا “ربنا يصلح حالكم ويبعد عنكم العين”.

شاركت الفنانة زينة، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر الفنان أحمد العوضي ضمن ستوري زينة أثناء تواجد أبطال فيلم “الإسكندراني” في دبي للاحتفال بالعمل مع جمهوره.

وأعلن حساب ياسمين عبد العزيز عبر  السوشيال ميديا أنه "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ومساء أمس وفي رسالة غير متوقعة، احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

أحمد العوضى الساعات الماضية السوشيال ميديا الفنانة ايتن عامر الفنانة ياسمين عبد العزيز هاجر الشرنوبى

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