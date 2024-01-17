كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شهدت علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي محطات مهمة على المستوى المهني، قبل الانفصال فعليًا وفرقت بينهما أحداث المسلسلات التي اشتركا فيها معا.

وتسبب خبر انفصالهما في حالة كبيرة من الصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدق الجمهور الخبر رغم تأكيد الطرفين.

قدمت ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي مسلسلات “ضرب نار”، و"اللي مالوش كبير"، و"لآخر نفس"، وشهدت جميعا اندلاع قصة حب كبيرة بينهما ثم الانفصال وموت أحدهما.

في مسلسل ضرب نار بعدما انفصل كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فرقتهما الأيام والسنوات وبعد عودتهما توفيت هي في الحلقة الأخيرة.

وبنفس الطريقة رحل أحمد العوضي في نهاية أحداث مسلسل “اللي مالوش كبير”، وهو الأمر الذي كان سببا في خلاف مع الكاتب عمرو محمود ياسين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.