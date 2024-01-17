عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

صدى البلد

شهدت علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي محطات مهمة على المستوى المهني، قبل الانفصال فعليًا وفرقت بينهما أحداث المسلسلات التي اشتركا فيها معا.

وتسبب خبر انفصالهما في حالة كبيرة من الصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدق الجمهور الخبر رغم تأكيد الطرفين. 

قدمت ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي مسلسلات “ضرب نار”، و"اللي مالوش كبير"، و"لآخر نفس"، وشهدت جميعا اندلاع قصة حب كبيرة بينهما ثم الانفصال وموت أحدهما. 

في مسلسل ضرب نار بعدما انفصل كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فرقتهما الأيام والسنوات وبعد عودتهما توفيت هي في الحلقة الأخيرة. 

وبنفس الطريقة رحل أحمد العوضي في نهاية أحداث مسلسل “اللي مالوش كبير”، وهو الأمر الذي كان سببا في خلاف مع الكاتب عمرو محمود ياسين. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

حادث بحري جديد.. طائرة مسيرة تستهدف سفينة جنوب شرق عدن اليمنية

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الكاميرات تفضح مرض ترامب مرشح المستقبل الأمريكي

قبل غلقه.. رابط التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

الكاف يعلن نسبة بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية

الأرجنتين ترفض الانضمام إلى مجموعة بريكس .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ