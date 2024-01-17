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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أكيد مقلب .. صدمة في الوسط الفني بعد انفصال ياسمين والعوضي

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

استنكر نجوم الفن خبر انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي الذي أعلنته الفنانة عبر حسابها الرسمي.

فالفنانة بدرية طلبة كتبت بعد الشر، وهاجر الشرنوبي كتبت: "دا أكيد مقلب مستحيل"، فينا كتب حمو بيكا: “ربنا يصلح حالكم ويبعد عنكم العين”.

شاركت الفنانة زينة، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

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وظهر الفنان أحمد العوضي ضمن ستوري زينة أثناء تواجد أبطال فيلم “الإسكندراني” في دبي للاحتفال بالعمل مع جمهوره.


وأعلن حساب ياسمين عبد العزيز عبر  السوشيال ميديا أنه "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ومساء أمس وفي رسالة غير متوقعة، احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلاً: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

الفنانة بدرية طلبة الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي هاجر الشرنوبى حسابها الشخصي ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

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