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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤشرات كشفت الخلاف بين ياسمين عبدالعزيز والعوضي قبل الطلاق وقصة توقعات خبيرة الأبراج

أحمد العوضي
أحمد العوضي

 أكدت الإعلامية نهاد سمير، أن خبر انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن الفنان أحمد العوضي، صدم الكثير من المصريين، موضحة :" الجميع توقع أن ما نشر عبر صفحة الفنانة ياسمين عبد العزيز، هكر أو الصفحة تعرضت لـ السرقة".  

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رد ناري من أحمد كريمة على توقع طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

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أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد طلاق ياسمين عبد العزيز

وأضافت خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن الفنان أحمد العوضي، رد وأكد خبر الطلاق.


ولفتت إلى أن هناك مؤشرات أكدت الخلاف بينهما، وهو تجاهل ياسمين عبد العزيز، تهنئة العوضي لها بعيد ميلادها، ولم تعلق على الصورة التي نشرها العوضي، وكان بها تهنئة.


وأشارت إلى أن خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، توقعت منذ فترة خبر الطلاق، وقد حدث.
 

 

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز صدى البلد

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