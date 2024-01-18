مؤشرات كشفت الخلاف بين ياسمين عبدالعزيز والعوضي قبل الطلاق وقصة توقعات خبيرة الأبراج

أكدت الإعلامية نهاد سمير، أن خبر انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن الفنان أحمد العوضي، صدم الكثير من المصريين، موضحة :" الجميع توقع أن ما نشر عبر صفحة الفنانة ياسمين عبد العزيز، هكر أو الصفحة تعرضت لـ السرقة".

وأضافت خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن الفنان أحمد العوضي، رد وأكد خبر الطلاق.



ولفتت إلى أن هناك مؤشرات أكدت الخلاف بينهما، وهو تجاهل ياسمين عبد العزيز، تهنئة العوضي لها بعيد ميلادها، ولم تعلق على الصورة التي نشرها العوضي، وكان بها تهنئة.



وأشارت إلى أن خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، توقعت منذ فترة خبر الطلاق، وقد حدث.

