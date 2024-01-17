رد ناري من أحمد كريمة على توقع طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

رد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، بعد طلاق الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.

وقال الشيخ أحمد كريمة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"،: أنا لا أتابع؛ لأنني أستاذ شريعة إسلامية، ولا أسير وراء الخرافات.

وأضاف: أنا ديني يعلمني أن الله وحده عالم الغيب والشهادة، وعلم الغيب لا يعمله الله إلا لرسول بمقدار ما يخدم الدعوة إلى لله"، مؤكدا: لا يعلم الغيب أي بشر.

واسترسل: ما حدث من توقع خبيرة الأبراج، هو مصادفات، وهذه الأشياء لا نعول عليها، مضيفا: معنى إني أقول توقعت إن طالب عندي سينجح، ونجح فعلا؛ هذا ليس معناه أني أعلم الغيب.

وأوضح: لا بد أن نحرر العقل من الخرافة، لأن الرسول- عليه الصلاة والسلام- قال من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.