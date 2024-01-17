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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد طلاق ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

شاركت الفنانة زينة، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر الفنان أحمد العوضي ضمن ستوري زينة أثناء تواجد أبطال فيلم “الإسكندراني” في دبي للاحتفال بالعمل مع جمهوره. 

وأعلن حساب ياسمين عبد العزيز عبر  السوشيال ميديا أنه "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ومساء أمس وفي رسالة غير متوقعة، احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

 

 

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