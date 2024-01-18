أخبار التوك شو: رد ناري من أحمد كريمة على توقع طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. اكتشاف منجم ذهب باحتياطي إستراتيجي 290 ألف طن

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.





يسرى الشرقاوى: السيسى رسخ أھمية التعاون بين مصر وأفريقيا فى مجالات عديدة

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكثر من دعم الملف الافريقي ووفر الإرادة السياسية لتبادل المصالح المشتركة.



رد ناري من أحمد كريمة على توقع طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

رد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، بعد طلاق الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.



حصل من 3 شهور.. مفاجأة مدوية حول طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

علق الناقد الفني، أحمد السماحي، على طلاق الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.



خبر سلبي.. أحمد موسى يصدم المصريين على الهواء.. ويطالب بهذا الأمر| فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على إغلاق مجموعة الشايع الكويتية بعض علاماتها التجارية في مصر، معقبا: "خبر سلبي".



الحكومة: تشكيل لجنة لتتبع السلع بداية من الإنتاج حتى وصولها للمستهلك

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بجميع وزرائها تتلقى جميع شكاوي المواطنين بصدر رحب، وتعمل جاهدة على إيجاد حلول فعالة لكل المشكلات.



الهباش : وقف العدوان على غزة وإفشال مخطط التهجير مطلب رئيسي الأن|فيديو

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن هناك حرب إبادة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه يجب أن تتوقف الحرب و العدوان على الشعب الفلسطيني.



برأت العوضي من الخيانة| تامر أمين: «وحش الكون اتطلقت.. ومفيش حب بيدوم»

علق الإعلامي تامر أمين على طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قائلا: "وحش الكون اتطلقت .. لا حب بيدوم ولا كره بيدوم".



لم يحضر عيد ميلادها.. تفاصيل جديدة حول انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

كشف الناقد الفنّي خالد شاهين، تفاصيل جديدة حول انفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث قال إن هناك شداً وجذباً وخلافات منذ وقت تصوير مسلسل ضرب نار ومسلسل اللي ملوش كبير ، موضحًا أن ياسمين كان لها وجهة نظر في تصوير بعض المشاهد، ولكن العوضي كان مختلفاً معها في تلك الاقتراحات.





اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت اليوم تراجعا عن يوم أمس، حيث سجل عيار سجل 3440 جنيها ، متابعا: هناك استقرار في سوق الذهب مع توقعات بتراجع الأسعار في البورصات العالمية.

