لم يحضر عيد ميلادها.. تفاصيل جديدة حول انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

كشف الناقد الفنّي خالد شاهين، تفاصيل جديدة حول انفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث قال إن هناك شداً وجذباً وخلافات منذ وقت تصوير مسلسل ضرب نار ومسلسل اللي ملوش كبير ، موضحًا أن ياسمين كان لها وجهة نظر في تصوير بعض المشاهد، ولكن العوضي كان مختلفاً معها في تلك الاقتراحات.



احتفالية عيد الميلاد



وأشار “شاهين ” خلال مكالمة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل عبر برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2» ، إلي أن أحمد العوضي لم يكن متواجدًا في احتفالية ياسمين بعيد ميلادها واكتفى بكتابة بوست تهنئة لها، ولكنها لم تلقِ له اعتبارًا، ولم تعلق على بوست التهنئة على السوشيال ميديا، و بعد 24 ساعة أعلنت خبر الانفصال.





وأكد خالد شاهين، أن الفنان أحمد العوضي منشغل حاليًا بعدة أفلام ومسلسلات لذا تفاجأ بإعلام نبأ انفصالها رسميًا ، لافتًا إلى أن العوضي نظرًا لأنه متواجد في الخارج لحضور العرض الخاص لفيلم «الإسكندراني» ، في السعودية والإمارات.



