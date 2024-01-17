خبر سلبي.. أحمد موسى يصدم المصريين على الهواء.. ويطالب بهذا الأمر| فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على إغلاق مجموعة الشايع الكويتية بعض علاماتها التجارية في مصر، معقبا: "خبر سلبي".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: مجموعة الشايع الكويتية لها أكثر من 4 آلاف متجر منها 100 علامة تجارية في مصر.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من استقرار العملة لزيادة حجم الاستثمارات في مصر، موضحا: "مجموعة الشايع ستقوم بإغلاق بعض المتاجر وبعض العلامات التي تواجه مشكلات في توفير العملة".

وأوضح: "الشركة الأم للعلامة التجاربة في بريطانيا تواجه مشكلات أيضا"، لافتا: "ما حدث رسالة ليست إيجابية بشكل عام، ولابد من معالجة الأمر".



واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "مجموعة الشايع الكويتية موجودة في السوق المصري وكان لديهم خطط للتوسع في السوق المصري، وأعلنت استمرارها في السوق المصرية"، مشددا: "لابد من طرح خطط سريعة لزيادة الاستثمارات في مصر، وتوجيه رسائل دعم وثقة لجذب الاستثمارات إلى مصر".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه لابد من استقرار سعر الصرف لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، موضحا: بعض الشركات في مصر تبيع منتجاتها بالدولار.. وعدم استقرار سعر الصرف يزيد من ارتفاع الأسعار.