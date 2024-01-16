أحمد موسى يشيد بمدينة طربول الصناعية: لا بديل أمامنا إلا التصنيع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن توجه الدولة المصرية هو دعم ومساعدة المطور المصري والمنتج المصري، مشيرا الي انه لا يمكن أن نعيش فقط علي الاستيراد ونحن نقترب من 105 مليون مواطن.



وأكد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، ان مدينة طربول سيكون بها 13 الف مصنع داخل قلعة صناعية عملاقة، مثل المحلة في زمانها، منوها أن هناك فيها استثمار اجنبي روسي وصيني ومن كافة دول العالم.



وأشار موسى، أن حجم تداول الخضار والفاكهة في المدينة الصناعية سوف يكون اضعاف اضعاف سوق العبور، قائلا: « احنا دولة كبيرة ونقدر نعمل مشروعات عملاقة وننفذ افكار كبيرة في الصناعة».

ولفت موسى، أن مثل هذه المدن سوف تجعل مصر تصدر لكل دول العالم، ونصبح رقم واحد في الصناعات، وردد موسى: « لا بديل امامنا الا التصنيع».

شريف حمودة: تخصيص 2 مليار دولار للبنية التحتية في مدينة طربول الصناعية

قال شريف حمودة، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، أن الدولة دعمت مدينة طربول الصناعية لتكون في السوق العالمي، مشيرا الي أن المدينة ستشهد توطينا لصناعة السيارات، بالإضافة إلى التعاون مع شركات كبرى بالهيدروجين الأخضر.

أضاف شريف حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، ان أرض مدينة طربول الصناعةي ليست للتجارة، منوها أن مدينة طربول اعلنت عن مبادرة صنع لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وكشف حمودة، أن تمويل المدينة من مبيعاتها وتمويل للبنوك ومصادر اخري، لافتا أن 2 مليار دولار مخصصة للبنية التحتية في المدينة .



