شريف حمودة: إجمالي الاستثمارات في طربول الصناعية بلغت 7 مليارات دولار

قال شريف حمودة، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، إن مدينة طربول تمتد على مساحة 109 ملايين م2، مبينا أنه مستهدف 13 ألف مصنع داخل المدينة.



أضاف شريف حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 1400 مصنع بالمدينة وتم ذلك خلال عام 2023، لافتا إلى أن مدينة طربول الصناعية بها صناعات هندسية وغذائية وأيضا صناعات للحديد.



وشدد حمودة، على أن المدينة الصناعية ستشهد توطينا لصناعة السيارات، بالإضافة إلى التعاون مع شركات كبرى بالهيدروجين الأخضر.



وأشار حمودة، إلى أن إجمالي الاستثمارات في المدينة بلغت 7 مليارات دولار، مشددا على أن مدينة طربول اعتمدت كمدينة متكاملة.



وأوضح أنه خلال 24 شهرا سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بسوق المدينة، كاشفا أيضا عن أن المدينة اعتمدت كمنطقة استثمارية صناعية.

شراكة مع العملاق الروسي «كونكورديا».. تدشين عصر جديد للسيارات الكهربائية في مصر|تفاصيل

في خطوة متقدمة نحو مستقبل النقل المستدام، وقعت شركة جي في للاستثمارات، المتخصصة في مجال التطوير العقاري، شراكة استراتيجية مع العملاق الروسي "كونكورديا" لإنشاء مصنع متطور للسيارات الكهربائية في قلب مدينة طربول، مصر.

تأتى هذه الخطوة للجمع بين التنمية العمرانية والتكنولوجيا الحديثة، مما يعد بثورة صناعية خضراء شاملة العديد من الفرص لكل من المستثمرين والمقيمين في المنطقة.

شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمارات، أشاد بالإمكانيات التكنولوجية الواعدة التي تقدمها مدينة طربول..

مؤكدًا على أن هذه الشراكة ستفتح الباب أمام آفاق جديدة ومربحة في السوقين العقارية والصناعية على حد سواء.

