شريف حمودة: تخصيص 2 مليار دولار للبنية التحتية في مدينة طربول الصناعية

قال شريف حمودة، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، أن الدولة دعمت مدينة طربول الصناعية لتكون في السوق العالمي، مشيرا الي أن المدينة ستشهد توطينا لصناعة السيارات، بالإضافة إلى التعاون مع شركات كبرى بالهيدروجين الأخضر.

أضاف شريف حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، ان أرض مدينة طربول الصناعية ليست للتجارة، منوها أن مدينة طربول اعلنت عن مبادرة صنع لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وكشف حمودة، أن تمويل المدينة من مبيعاتها وتمويل للبنوك ومصادر اخري، لافتا أن 2 مليار دولار مخصصة للبنية التحتية في المدينة .

شريف حمودة: إجمالي الاستثمارات في طربول الصناعية بلغت 7 مليارات دولار

قال شريف حمودة، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، إن مدينة طربول تمتد على مساحة 109 ملايين م2، مبينا أنه مستهدف 13 ألف مصنع داخل المدينة.



أضاف شريف حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 1400 مصنع بالمدينة وتم ذلك خلال عام 2023، لافتا إلى أن المدينة بها صناعات هندسية وغذائية وأيضا صناعات للحديد.



وشدد حمودة، على أن المدينة الصناعية ستشهد توطينا لصناعة السيارات، بالإضافة إلى التعاون مع شركات كبرى بالهيدروجين الأخضر.



وأشار حمودة، إلى أن إجمالي الاستثمارات في المدينة بلغت 7 مليارات دولار، مشددا على أن مدينة طربول اعتمدت كمدينة متكاملة.



وأوضح أنه خلال 24 شهرا سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بسوق المدينة، كاشفا أيضا عن أن المدينة اعتمدت كمنطقة استثمارية صناعية.