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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروع طربول.. شريف حمودة: تنفيذ المرحلة الأولى بـ24 شهرا

شريف حمودة
شريف حمودة

أكد  شريف حمودة، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، إن مدينة طربول تمتد على مساحة 109 ملايين م2، مبينا أنه مستهدف 13 ألف مصنع داخل المدينة.


أضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 1400 مصنع بالمدينة وتم ذلك خلال عام 2023، لافتا إلى أن مدينة طربول الصناعية بها صناعات هندسية وغذائية وأيضا صناعات للحديد.

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شريف حمودة: تخصيص 2 مليار دولار للبنية التحتية في مدينة طربول الصناعية

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شريف حمودة: إجمالي الاستثمارات في طربول الصناعية بلغت 7 مليارات دولار


وشدد حمودة، على أن المدينة الصناعية ستشهد توطينا لصناعة السيارات، بالإضافة إلى التعاون مع شركات كبرى بالهيدروجين الأخضر.


وأشار حمودة، إلى أن إجمالي الاستثمارات في المدينة بلغت 7 مليارات دولار، مشددا على أن مدينة طربول اعتمدت كمدينة متكاملة.


وأوضح حمودة، أنه خلال 24 شهرا سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بسوق المدينة، كاشفا أيضا عن أن المدينة اعتمدت كمنطقة استثمارية صناعية.

 

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